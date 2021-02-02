После смягчения ограничений в Петербурге снова начал ходить в кружки и секции почти 20 тысяч детей

Начальник отдела воспитательной работы Комитета по образованию Елена Спасская рассказала о том, как возвращаются к работе детские кружи и секции Петербурга после снятия ограничений.
По словам специалиста, спрос на посещение детских учреждений дополнительного образования вдвое превысил ожидания властей. В городе вновь открылись 59 детских центров, из которых 53 — районного подчинения, а 6 — городского. Секции на базе школ работали и раньше, на них ограничения не распространялись.
Сейчас в учреждениях допобразования занимаются более 500 тысяч детей — с каждым годом их количество растет на 5-7%. Наибольшей популярностью пользуются кружки художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности, а также робототехника.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили стандарт организации питания школьников.