После смягчения ограничений в Петербурге снова начал ходить в кружки и секции почти 20 тысяч детей

На дополнительные развивающие занятия в Петербурге ходят более 500 тысяч детей. Фото: pixabay

На дополнительные развивающие занятия в Петербурге ходят более 500 тысяч детей. Фото: pixabay

Начальник отдела воспитательной работы Комитета по образованию Елена Спасская рассказала о том, как возвращаются к работе детские кружи и секции Петербурга после снятия ограничений.

По словам специалиста, спрос на посещение детских учреждений дополнительного образования вдвое превысил ожидания властей. В городе вновь открылись 59 детских центров, из которых 53 — районного подчинения, а 6 — городского. Секции на базе школ работали и раньше, на них ограничения не распространялись.

Сейчас в учреждениях допобразования занимаются более 500 тысяч детей — с каждым годом их количество растет на 5-7%. Наибольшей популярностью пользуются кружки художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности, а также робототехника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили стандарт организации питания школьников.