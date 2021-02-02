Российский космонавт показал «расплющенную» Луну

Российский космонавт показал &#171;расплющенную&#187; Луну
Космонавт показал "расплющенную" Луну. Фото: vk.com/kudsverchkov

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал в соцсети «ВКонтакте» кадры с «расплющивающейся» Луной. Космонавт показал, как выглядит закат полной Луны из космоса.

Он пояснил, что свет перед закатом проходит через атмосферу Земли и искажается, поэтому Луна выглядит «расплющенной».

Видео было снято ночью, поэтому земной горизонт в кадре невидим, поэтому создается впечатление, что Луна «растворяется в воздухе».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков сейчас находятся на борту Международной космической станции. С 1 февраля они могут перейти на американский рацион питания.

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