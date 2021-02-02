В центре Петербурга вновь начались задержания

Сегодня вечером в центре Петербурга начались задержания. Уже три человека оказались в машинах правоохранителей.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля. Так, трех человек задержали у станции метро «Гостиный двор». Также задержания начались на Манежной площади.

Днем центр города оказался вновь перекрыт металлическими ограждениями. Кроме того, на Невском проспекте, Дворцовой площади и рядом с Марсовым полем усилили количество полицейских.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 2 февраля суд принял решение по делу оппозиционера и блогера Алексея Навального. Его условный срок заменили на реальный. В колонии ему предстоит отсидеть 3,5 года.