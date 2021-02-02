В Ленобласти смягчаются ограничения по коронавирусу

В Ленобласти смягчаются ограничения по коронавирусу
В Ленобласти заработали ночные клубы. Фото: pixabay.com

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал изменения в постановление по ограничительным мерам по COVID-19.

Согласно постановлению, в «зеленую зону» входят Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы области.

Так, в зеленой зоне сняты все ковид-ограничения, но ношение масок остается обязательным. Бары, рестораны и клубы в желтой и зеленой зонах смогут работать без ограничений. Торговым центрам в «красной» разрешили работать при количестве посетителей не более одного человека на 8 «квадратов».

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, музеи, расположенные в красной зоне, смогут проводить экскурсии на улице для групп до 25 человек, в помещениях не более одного человека на 4 квадратных метра. В ЗАГСы красной зоны можно приглашать до 25 человек.

Напомним, всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирус подхватили 31 136 человек, побороть болезнь смогли 28 205 жителей. Количество летальных случаев – 438.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть осталась без вакцины от коронавируса и ждет поставки через неделю.

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