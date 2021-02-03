Полиция проверит смертельное ДТП на пешеходном переходе на Руставели

Полиция проверит смертельное ДТП на пешеходном переходе на Руставели
Женщина попала под колеса иномарки, находясь в зоне регулируемого пешеходного перехода. Фото: Pixabay

Петербургская полиция организовала проверку по факту смертельной аварии в Калининском районе города.

По информации главка МВД по городу и области, все произошло во вторник, 2 февраля, у дома №30 по улице Руставели. Ранним утром автомобиль «Пежо Боксер» сбил 60-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась до приезда скорой.

За рулем иномарки находился 46-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобус «пытался объехать пробку по тротуару» и попал в ДТП на Кронштадтской. Одна из полос движения оказалась заблокирована, собирается пробка.

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