Автобус «пытался объехать пробку по тротуару» и попал в ДТП на Кронштадтской

На Кронштадтской улице в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса. Общественный транспорт врезался в ограждение, объезжая пробку.
Дорожный инцидент произошел вечером вторника, 2 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Автобус пытался объехать пробку по тротуару», — написал автор записи.
На кадрах видно, что транспортное средство задело ограждение. Одна из полос движения оказалась заблокирована, собирается пробка.
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