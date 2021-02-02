Автобус «пытался объехать пробку по тротуару» и попал в ДТП на Кронштадтской

Автобус &#171;пытался объехать пробку по тротуару&#187; и попал в ДТП на Кронштадтской
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Кронштадтской улице в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса. Общественный транспорт врезался в ограждение, объезжая пробку.

Дорожный инцидент произошел вечером вторника, 2 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Автобус пытался объехать пробку по тротуару», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортное средство задело ограждение. Одна из полос движения оказалась заблокирована, собирается пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автоледи улетела в реку Смоленку. Если бы не лед, машина могла бы утонуть.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга вновь начались задержания
Автобус «пытался объехать пробку по тротуару» и попал в ДТП на ...
В аэропорту Сочи мужчина выбежал на взлетную полосу
В Петербурге в среду похолодает до -6 градусов
Российский космонавт показал «расплющенную» Луну
Опубликованы итоги третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»
Девять часов: как ждали приговора по делу Навального
«Перепутала педали»: автоледи улетела в реку Смоленку