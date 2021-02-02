«Перепутала педали»: автоледи улетела в реку Смоленку

&#171;Перепутала педали&#187;: автоледи улетела в реку Смоленку
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня вечером у реки Смоленки произошло ДТП с участием легкового авто. Девушка за рулем машины оказалась в водоеме. Если бы не лед, легковушка могла бы утонуть.

Дорожный инцидент случился во вторник, 2 января. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автоледи не справилась с управлением и не смогла остановить машину. В результате транспорт вылетел за пределы проезжей части.

«Перепутала педали и оказалась в Смоленке», – написал автор записи.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте автобус помог иномарке взобраться на столб.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Перепутала педали»: автоледи улетела в реку Смоленку
Алексей Навальный сядет на 3,5 года — суд вынес решение
США объяснили позицию по санкциям против «Северного потока — 2»
В центре Петербурга правоохранители усиливают меры безопасности
На Петергофском шоссе двое неизвестных напали с ножом на курсантку МВД ...
Нефть Brent впервые за год преодолела порог в 58$ за баррель
Суд арестовал петербуржца, напавшего на полицейских на несанкционированной акции
В Ленобласти будут судить за взятки экс-замглавы администрации ...