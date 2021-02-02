«Перепутала педали»: автоледи улетела в реку Смоленку

Сегодня вечером у реки Смоленки произошло ДТП с участием легкового авто. Девушка за рулем машины оказалась в водоеме. Если бы не лед, легковушка могла бы утонуть.

Дорожный инцидент случился во вторник, 2 января. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автоледи не справилась с управлением и не смогла остановить машину. В результате транспорт вылетел за пределы проезжей части.

«Перепутала педали и оказалась в Смоленке», – написал автор записи.

Информация о пострадавших не поступала.

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