На Московском проспекте автобус помог иномарке взобраться на столб

Во вторник, 2 февраля, на Московском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля Ford и автобуса.

По словам очевидцев, легковушка в результате столкновения с автобусом оказался в почти вертикальном положении, уперевшись задней частью в опору освещения.

«На Московском на перекрёстке с Молодетскосельким, автобус помог Форду взобраться на столб», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, легковушка стала поворачивать направо из левого ряда. По правому ряду двигался автобус, который толкнул легковушку в бок, а потом подтолкнул еще раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лихач на розовом авто на проспекте Маршака протаранил сразу восемь машин. Автомобилист разогнался и потерял управление, в результате чего машина влетела в припаркованные автомобили, после чего иномарка отскочила в пассажирский автобус