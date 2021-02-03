На Петровском бульваре развращали девушку: отец пошел в полицию

Петербуржец сообщил в полицию о развратных действиях, жертвой которых стала его несовершеннолетняя дочь. Все произошло во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на 2 февраля в полицию обратился 51-летний житель Петербурга. Он сообщил, что 31 января в квартире на Петровском бульваре в Мурино кто-то совершил в отношении его 17-летней дочери развратные действия. Со слов потерпевшей, это был ее знакомый.

Следственные органы по городу Всеволожску решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверо с пистолетом и ножом напали на мужчин у метро «Владимирская». Они отобрали их документы и телефоны, избили и скрылись.