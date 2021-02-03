Дороги Ленобласти от снега убирают 440 единиц техники

Дороги Ленобласти от снега убирают 440 единиц техники
На дороги Ленобласти вышли 440 единиц снегоуборочной техники. Фото: сайт правительства Ленобласти

Дорожные службы в усиленном режиме чистят региональные трассы от последствий снегопада в Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе «Ленавтодора», на дороги Ленобласти вышли 440 единиц снегоуборочной техники. В общей сложности за сутки службы успели очистить почти 11 тысяч километров дорог, покрытых снегом и наледью. На обработку дорожного покрытия израсходовали 130 тонн чистой соли. Областных автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Отмечается, что снегопады будут продолжаться до этой субботы. Самые сильные осадки ожидаются сегодня вечером, 3 февраля. Высота выпавшего снега достигнет 11 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более тысячи машин убирают Петербург после ночного снегопада.

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