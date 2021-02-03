Более тысячи машин убирают Петербург после ночного снегопада

В Петербурге выпало большое количество осадков. С 5 до 9 утра высота снега увеличилась на 7 сантиметров и похоже, что такая погода не планирует останавливаться.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, на уборку улиц от последствий снегопада вышло 1 тыс. 57 машин специальной техники и 1 тыс. 210 работников ручного труда. Специалисты занимаются расчисткой аллей, бульваров и дорожек в садах и парках. Для этого привлечены еще 134 единицы техники и 611 дворников.

Отметим, что ночью также большое количество сил было задействовано в уборке города. Улицы чистили от снега 1 тыс. 19 единиц техники и 306 сотрудников труда.

Напомним, что снег продолжит падать в Северной столице 3 февраля. Особенно внимательными стоит быть водителям на дорогах, так как возможна гололедица.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в город приходит циклон «Квирин». Его стараниями 3 февраля выпадет большое количество осадков.