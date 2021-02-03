Петербург чистят от снега более тысячи единиц техники

К уборке аллей, бульваров, дорожек в садах и парках привлекли специалистов ручного труда.

Санкт-Петербург сегодня, 3 февраля, активно убирают после снегопада. Дороги расчищают 1057 единиц техники, а также 1210 работников ручного труда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что также приводятся в порядок аллеи, бульвары, дорожки в садах и парках, которые расчищают 134 единиц техники и 611 специалистов. Известно, что за утро выпало более семи сантиметров снега. Чтобы дороги не были скользкими, им обрабатывают песко-соляной смесью.

Напоминаем, что 2 февраля также шел снег, высота покрова составила четыре сантиметра. Всего за сутки было собрано 7,4 тысячи кубометров снега. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время сохранится морозная погода и умеренный снегопад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дороги Ленобласти от снега убирают 440 единиц техники.