Путин уверен, что соцсети управляют сознанием пользователей

Путин уверен, что соцсети управляют сознанием пользователей
Путин раскритиковал создателей соцсетей. Фото: kremlin.ru

Президент при этом понимает важность соблюдения принципов свободы слова при мониторинге контента в интернете.

Президент России Владимир Путин рассказал, что думает о социальных сетях. Он подчеркнул, что речь идет в первую очередь о бизнесе, который нацелен на извлечение прибыли любой ценой. Об этом пишет РИА Новости.

Политик понимает важность соблюдения принципов свободы слова при мониторинге контента в интернете, так что принимать поспешные решения для решения проблемы не стоит.

«Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен. Ведь зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием»,

— сказал Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле заявили, что Путин не следит за судом над Навальным.

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