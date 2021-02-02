В Кремле заявили, что Путин не следит за судом над Навальным

По словам Пескова, Россия на намерена принимать во внимание "менторские заявления" стран ЕС по делу Навального. Фото: pixabay

По словам Пескова, Россия на намерена принимать во внимание "менторские заявления" стран ЕС по делу Навального. Фото: pixabay

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, как президент относится к сегодняшнему судебному процессу над оппозиционером Алексеем Навальным.

Во вторник, 2 февраля, глава государства Владимир Путин, по словам пресс-секретаря, находится в своей резиденции в Ново-Огарево и готовится к встрече с российскими учителями. О том, как проходит заседание по делу Алексея Навального, президент не имеет представления, поскольку не следит за процессом.

Песков также добавил, что российская сторона не намерена принимать во внимание «менторские заявления» Евросоюза в отношении Навального. Напомним, что сегодня в Мосгорсуде проходит слушание о замене условного срока по делу «Ив Роше», к которому приговорили оппозиционера, на реальный, в связи с тем, что он более 60 раз нарушил общественный порядок после вынесения приговора и не являлся в инспекцию для отчетности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какая сложилась обстановка у здания суда в Москве, где рассматривается дело Навального.