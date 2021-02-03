Лыжников с автоматами заметили у петербургской школы №340

У школы в Петербурге заметили лыжников с автоматами. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

У школы в Петербурге заметили лыжников с автоматами. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Жители Петербурга заметили лыжников с автоматами в руках, которые ехали у школы в Невском районе.

Очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что «вооруженные» лыжники рассекали вокруг школы №340 на улице Ольги Берггольц во вторник, 2 февраля. На опубликованном ролике видно, что по лыжне друг за другом едут три молодых человека с автоматами в руках. Вскоре их догоняют другие лыжники, но они уже были без оружия.

Пользователи сообщили, что руководство школы объяснило это фотосессией, которую решили провести ко Дню защитника Отечества.

«Странные нынче школьные фотосессии…», — заметил участник группы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга заметили героев «Звездных войн».