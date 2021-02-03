В Петербурге ограничат движение на Шкапина из-за прокладки газопровода

Водителей Северной столицы ждут новые ограничения на дорогах. На целую неделю на улице Шкапина ограничат движение из-за прокладки газопровода.

Об этом стало известно в среду, 3 февраля. Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), ограничения будут по улице Шкапина на участке от улицы Маршала Говорова до Балтийской улицы. Там компания «Газпроектмонтаж» будет выполнять работы по прокладке газопровода. Работы будут выполняться с 5 по 12 февраля.

Кроме этого, водителей ждут и другие ограничения. Так с 5 февраля по 31 марта в связи с размещением пешеходной галереи будет ограничено движение по 1-му Муринскому проспекту от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.

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