Метрополитен Петербурга закупит 96 вагонов за 10 млрд рублей

Новые вагоны "Вагон 2020", которые планирует закупить петербургское метро, напоминают столичные "Москва 2020", но без сквозного прохода, объяснил эксперт Владислав Булгаков. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Петербургский метрополитен"

Новые вагоны "Вагон 2020", которые планирует закупить петербургское метро, напоминают столичные "Москва 2020", но без сквозного прохода, объяснил эксперт Владислав Булгаков. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Петербургский метрополитен"

Метрополитен Северной столицы в январе 2021 года направил запрос производителям вагонов, чтобы определить начальную максимальную стоимость контракта на поставки — заключить его планируется в ближайшее время.

По словам аналитика общественного движения «Транспорт и горожане» Владислава Булгакова, скорее всего, закупать будут поезда, подобные концепту «Трансмашхолдинга» (ТМХ) «Вагон 2020», представленному на форуме SmartTransport, который проходил в Петербурге в 2019 году, передает 78.ru. «Трансмашхолдинг», в свою очередь, подтвердил, что собирается участвовать в конкурсе.

Также в холдинге «Синара — Транспортные Машины» заявили, что ценовое предложение, поданное совместным предприятием «Синара — Шкода», касалось поставки 96 вагонов и симулятора для обучения машинистов. Как отмечает Булгаков, стоимость вагонов составит примерно 9,5 млрд рублей, если ориентироваться на цену вагонов «Москва 2020», аналогичных тем, что собираются закупать в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кабины машинистов в метро оборудуют защитой от вандалов.