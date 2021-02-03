Метрополитен Петербурга закупит 96 вагонов за 10 млрд рублей

Метрополитен Северной столицы в январе 2021 года направил запрос производителям вагонов, чтобы определить начальную максимальную стоимость контракта на поставки — заключить его планируется в ближайшее время.
По словам аналитика общественного движения «Транспорт и горожане» Владислава Булгакова, скорее всего, закупать будут поезда, подобные концепту «Трансмашхолдинга» (ТМХ) «Вагон 2020», представленному на форуме SmartTransport, который проходил в Петербурге в 2019 году, передает 78.ru. «Трансмашхолдинг», в свою очередь, подтвердил, что собирается участвовать в конкурсе.
Также в холдинге «Синара — Транспортные Машины» заявили, что ценовое предложение, поданное совместным предприятием «Синара — Шкода», касалось поставки 96 вагонов и симулятора для обучения машинистов. Как отмечает Булгаков, стоимость вагонов составит примерно 9,5 млрд рублей, если ориентироваться на цену вагонов «Москва 2020», аналогичных тем, что собираются закупать в Петербурге.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кабины машинистов в метро оборудуют защитой от вандалов.