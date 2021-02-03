Юрист организации «Голоса за животных» Ольга Нечаева о новом порядке надзора за животными: «По домам ходить не будут»

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил порядок государственного надзора в области обращения с животными. О том, как и кем он будет осуществляться и какое в отношении нарушителей может быть применено наказание, Gazeta.SPb рассказала активистка общественной организации «Голоса за животных» юрист Ольга Нечаева. Порядок осуществления государственного надзора в области обращения с животными утвержден правительством Петербурга во исполнение Федерального закона «Об ответственном обращении с животными», подчеркнула эксперт. В этом документе, говорит она, определяются общие правила содержания и домашних, и диких зверей, находящихся в условиях неволи.

За соблюдением новых правил, отмечает Ольга, будут следить сотрудники петербургского управления ветеринарии.

«В отношении юридических лиц, связанных с содержанием животных, будут проводиться плановые и неплановые проверки, в том числе выездные. В отношении физических лиц будут осуществляться плановые (рейдовые) осмотры, внеплановые документарные или выездные проверки», — уточнила она.

Под плановыми, по словам юриста, подразумеваются осмотры мест культуры и отдыха, осуществления розничной торговли и общего пользования, где владельцы могут выгуливать своих животных. Иными словами, когда ведете вы свою собаку на поводке, к вам могут подойти. По результатам такой «встречи» может быть проведена проверка конкретного физлица — потенциального нарушителя. Основанием для пристального к вам внимания может стать, например, заявление в управление ветеринарии о совершении действий, угрожающих четвероногому.

«Во время такой проверки проверяющий вправе, например, находиться на территории содержания животного, но с разрешения физического лица, которое содержит это животное; вправе запрашивать информацию о содержании животного. Процесс проверки пока регламентирован не очень подробно, так что не совсем ясно, насколько широки будут полномочия проверяющих. Но уже видно, что «ходить по квартирам» не будут», — заключила Ольга Нечаева.

В случае чего, добавила она, человека могут привлечь к административной ответственности и даже изъять у него животное. В соответствии с законом «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» ненадлежащее содержание братьев наших меньших влечет за собой ответственность в виде наложения штрафа: на граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге установлен порядок госнадзора в области обращения с животными. Об этом 3 февраля сообщили в Смольном. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов. Теперь государство будет отслеживать, как четвероногих членов семей содержат, выгуливают, торгуют ими и используют в предпринимательской деятельности. Кроме того, власти побеспокоились и о бездомных собаках и кошках: важно контролировать то, как их отлавливают, обращаются с ними в приютах, а затем возвращают на прежние места обитания.