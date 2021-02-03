На Невском проспекте открылся центр госуслуг нового формата

Это первый в городе центр госуслуг такого формата, однако скоро они появятся во всех районах Петербурга. Фото: пресс-служба Адинистрации Санкт-Петербурга

Это первый в городе центр госуслуг такого формата, однако скоро они появятся во всех районах Петербурга. Фото: пресс-служба Адинистрации Санкт-Петербурга

В среду, 3 февраля, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в тестовом режиме открылся центр государственных услуг формата «Открытый район».

В отличие от привычного многофункционального центра, в новом можно не только подать или забрать документы, но и получить консультацию по интересующему посетителя вопросу. Также специальный сотрудник расскажет о режиме работы центра. Работники, принимающие бумаги, будут, кроме прочего, проверять правильность их заполнения и, в случае сложностей, консультировать клиентов.

Центр формата «Открытый район» посетил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что горожане должны «быстро и просто» получать государственные услуги. В новом филиале достичь этой цели гораздо легче, поскольку посетителям помогает персональный специалист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтействе после реставрации открылся домовой храм.