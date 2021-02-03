В Петербурге пациент с коронавирусом пошёл на поправку после 40-минутной клинической смерти

У мужчины был COVID-19 и массивная тромбоэмболия легочной артерии. Фото: Pixabay

У мужчины был COVID-19 и массивная тромбоэмболия легочной артерии. Фото: Pixabay

В больнице Святого Георгия врачи спасли пациента с коронавирусом, жизнь которого была на волоске.

У мужчины был COVID-19 и массивная тромбоэмболия легочной артерии, сообщили в больнице.

Его доставили в больницу 10 января с полисегментарной пневмонией, обусловленной коронавирусом. На следующий день у пациента развилась массивная тромбоэмболия легочной артерии, сопровождавшаяся клинической смертью, которая продолжалась более 40 минут.

Врачам удалось вернуть его к жизни. После этого 45-летний мужчина провёл десть дней на аппарате искусственной вентиляция лёгких. 19 января пациента перевели в терапевтическое отделение. Сейчас он долечивается дома.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 339358 случаев заражения COVID-19. Скончались 9906 человек. Выздоровело 237310 человек.За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21275 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе откроют 120 пунктов вакцинации от коронавируса. Со временем их количество будет расти. Об этом политик уже договорился в Министерством здравоохранения, сообщили в пресс-службе Смольного.