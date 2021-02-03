Ученые объяснили, в чем преимущество чтения на открытом воздухе

Американские ученые рассказали, в чем преимущество чтения на открытом воздухе.

По их словам, читать на открытом воздухе намного лучше, чем при искусственном освещении. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Ученые установили связь между контрастностью текста и яркостью света. Выяснилось, что зрительные нейроны реагируют на изменение интенсивности освещения и влияют на восприятие букв.

На открытом воздухе при естественном освещении у читателя стимулируется зрительная кора головного мозга. Благодаря этому написанный текст воспринимается лучше.

На открытом воздухе усиливается визуальный контраст, а также стимулируется зрительная кора головного мозга, поэтому человек лучше воспринимает написанный текст.

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