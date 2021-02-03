Во время первой волны пандемии коронавируса россияне стали реже брать кредиты

ЦБ подсчитал, что за время пандемии коронавируса сократилось число россиян с кредитами.

Во втором квартале прошлого года, на которой пришелся пик первой волны коронавируса, число банковских заемщиков сократилось примерно на 0.8 млн человек, сообщает РБК.

При этом микрофинансовые организации (МФО) потеряли около 155 тыс. клиентов. До начала пандемии число россиян с кредитами составляло около 42,1 млн человек. В октябре прошлого года этот показатель снизился до 41,9 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские банки в минувшем году значительно сократили одобрение кредитов для граждан, обновив трехлетний минимум. Число одобренных кредитов снизилось на 3 п. п. в сравнении с 2019 годом и составило 33,9%.