На Челябинской улице произошло ДТП с участием такси и фургона

На Челябинской улице произошло ДТП с участием такси и фургона
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 4 февраля, на Челябинской улице, напротив дома №55, произошло дорожно- транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Проезжую часть не смогли поделить фургон и такси. В Сети появилось видео с места происшествия.

Судя по опубликованным кадрам, автомобиля получили серьезные повреждения. В частности, фургон остался без колеса, у такси же больше всего помялась передняя часть автомобиля. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобус «пытался объехать пробку по тротуару» и попал в ДТП на Кронштадтской. Одна из полос движения оказалась заблокирована, собирается пробка.

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