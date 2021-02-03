«Аталанта» сыграла вничью с «Наполи» в Кубке Италии

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» сыграл вничью с «Аталантой».

Матч прошел в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны без зрителей и завершился со счетом 0:0.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук находился в течение всего матча на скамейке запасных. Ответный матч в Бергамо пройдет 10 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что действующий чемпион Англии «Ливерпуль» одержал второе поражение в чемпионате. Подопечные Юргена Клоппа уступили «Саутгемптону» в матче 17-го тура со счетом 1:0.