На Украине загорелась инфекционная больница в Запорожье

В ночь на 4 февраля на Украине загорелся один из корпусов Запорожской областной инфекционной больницы.

На место происшествия прибыли скорая, спасатели и полиция.

По предварительной информации, есть погибшие, сообщает «Интерфакс». По предварительным данным спасателей, при пожаре погибли три человека.

Пациентов эвакуируют из медучреждения. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия прибыли пожарные. Пожаром заинтересовался и местный кот. Его владелец опубликовал фото, где пушистый встал задними лапами на колесо велосипеда, чтобы подобраться поближе к окну и наблюдать на пожаром.