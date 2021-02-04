Петербург стоит в 7-балльных пробках 4 февраля

Водители Северной столицы вновь начинают свой рабочий день с большого количества пробок. На дорогах Петербурга большое количество «красных» зон.

Об этом стало известно утром в четверг, 4 февраля. Согласно данным «Яндекс.Пробки на 08:30 Петербург стоит в 7-балльных пробках. Однако уже к 9:00 ситуация на дорогах может изменится в лучшую сторону.

Отметим, что, как и накануне, на пробки в городе повлияли погодные условия. Сильный снегопад вызвал заторы на трассах, а также аварии. Водителей предупреждают о гололедице и просят быть внимательнее.

Таким образом, в Петербурге «покраснел» Каменноостровский проспект в сторону Троицкого моста, Арсенальная улица, Литейный проспект и небольшие улицы возле станции метро «Площадь Ленина».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербуржцев предупредили об арктическом вторжении: в четверг похолодает до -10 градусов.