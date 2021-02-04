Пассажирку поезда в Петербурге угрожали убить из-за ее нации и религии

В Петербурге полиция открыла уголовное дело по факту угрозы убийством, произошедшей в поезде дальнего следования.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в начале января в Петербурге задержали женщину по подозрению в совершении вандализма в общественном транспорте. В ходе следствия стражи порядка выяснили, что подозреваемая совершила и другое преступление.

Все произошло 4 января в вагоне поезда №136 дальнего следования. Подозреваемая угрожала ножом пассажирке, к которой испытывала национальную и религиозную ненависть, чтобы напугать ее.

Полиция открыла против женщины еще одно дело по статье об угрозе убийством. Она находится под домашним арестом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сына заподозрили в убийстве пожилой матери на Руставели. Полиция собрала улики на месте происшествия и возбудила уголовное дело по факту убийства.