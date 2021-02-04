В Красноярске объявлен траур по четырем жертвам пожара

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура. Жители Красноярска и региона скорбят по четырем погибшим при пожаре на складе.

Об этом стало известно в четверг, 4 февраля. О трауре проинформировала пресс-служба главы региона.

«Губернатором принято решение объявить 5 февраля 2021 года днем траура на территории Красноярского края», – говорится в сообщении парламентария.

Также Александр Усс выразил слова соболезнования родным и близким жертв пожара.

Напомним, что пожар случился накануне, 3 февраля в столице региона в Красноярске. В городе загорелся автомобильный склад, в результате огня скончался один рабочий и трое спасателей. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двух и более лицам».

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