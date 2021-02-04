Полиция устанавливает личность погибшего в ДТП в Курортном районе

В Северной столице случилось серьезная смертельная авария. Водитель «ГАЗ-281» выехал на встречное движение и столкнулся с другой машиной. Один человек скончался.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, авария случилась 3 февраля примерно в 12:45 на 16 км «Санкт-Петербург – Зеленогорское». Водитель «ГАЗ-2818» по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗ-30252».

В итоге, выехавший на дорогу госпитализирован в больницу, а водитель второй машины скончался. Сам автомобиль сгорел после столкновения.

На данный момент устанавливается личность погибшего. Проводится доследственная проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что известно о смертельной аварии с маршруткой на Приморском шоссе. Предполагаемый виновник ДТП уже задержан. Водитель маршрутки №305 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет и уложил автобус набок.