В Гатчине охранник Перинатального центра не пустил роженицу внутрь — врачам пришлось принимать роды у ворот

Малыш и мама, к счастью, в полном порядке. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Малыш и мама, к счастью, в полном порядке. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В ночь на четверг жительница Кировска приехала в гатчинский Перинатальный центр — у девушки начались схватки. Но суд привез роженицу к центральным воротам, которые были закрыты, и охранники заставили мужчину объезжать больницу.

Драгоценное время было упущено, и роды начались прямо на улице. К счастью, рядом с перинатальным центром находится станция скорой помощи — местные врачи успешно оказали необходимую медицинское помощь женщине в карете 03, а затем молодую маму и малыша передали специалистам центра.

Охранник же, заставивший супруга роженицы объезжать здание, чтобы попасть внутрь через работающий круглосуточно вход, даже не известил начальство о чрезвычайной ситуации. Как отмечают в комитете по здравоохранению, в отношении сотрудника перинатального центра проводится проверка. Известно, что это не первый подобный случай с охраной медучреждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи Елизаветинской больницы в Петербурге получили двойные выплаты за работу в новогодние праздники.