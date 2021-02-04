Под Гатчиной создадут мемориал на месте детского концлагеря

Под Гатчиной создадут мемориал на месте детского концлагеря
На месте детского концлагеря в Ленобласти предложили построить мемориал. Фото: US Holocoast Memorial Museum

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с предложением создать мемориальный комплекс на месте детского концлагеря в Гатчинском районе.

Дрозденко считает, что новый мемориал можно было бы включить в программу для туристов, чтобы люди смогли увидеть «страшную правду о войне и блокаде Ленинграда».

Глава региона рассказал на заседании Российского военно-исторического общества (РВИО), что по Гатчиной в военные годы находился концентрационный лагерь для детей, у которых выкачивали кровь для немецких фашистов. По словам губернатора, этот концлагерь показывал весь цинизм фашистов, которые называли себя культурной нацией и якобы несли благо на оккупированной территории.

Инициативу Дрозденко о создании мемориала поддержал председатель РВИО Владимир Мединский. Он также пообещал помочь с реализацией проекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко извинился за доклад ученого, отрицающего Холокост.

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