СК проводит доследственную проверку после инцидента с охранником перинатального цента в Гатчине, не пустившего роженицу

СК проводит доследственную проверку после инцидента с охранником перинатального цента в Гатчине, не пустившего роженицу
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следственный отдел города Гатчина Ленинградской области начал проверку по факту инцидента в местном перинатальном центре, где минувшей ночью охранник не пустил внутрь рожающую женщину.

Ночью 4 февраля жительница города Кировск приехала в медучреждение вместе с мужем, когда у нее уже начались схватки. Однако охранник отказался открыть ворота главного входа и заявил, что пациентам нужно подъехать с другой стороны. В результате женщина начала рожать прямо на улице возле больницы.

К счастью, ей помогли сотрудники расположенной неподалеку станции скорой помощи. Роды приняли прямо в спецмашине, после чего молодую маму и новорожденного перенаправили в тот самый перинатальный центр. В учреждении также заявили, что разберутся в обстоятельствах скандального происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Перми обезглавил свою беременную жену и убил её отца.

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