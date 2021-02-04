В пятницу петербуржцев ожидает резкое похолодание: до -18 градусов

В ночь на пятницу в Петербурге температура воздуха опустится до -14-16 градусов мороза, а местами – до -18.

Завтра, 5 февраля, горожан ожидается облачная с прояснениями погода, местами пойдет снег. На дорогах возможно образование гололедицы. Умеренный ветер подует с северо-запада.

Как сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем температура воздуха опустится до -12…-14 градусов, ночью похолодает до минус 14-16 градусов, местами возможны заморозки до -18 градусов.

Ветер подует с северо-запада, умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные службы Петербурга после снегопада работают в усиленном режиме.