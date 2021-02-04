Евросоюз выделил 13 млн евро на помощь уязвимым группам россиян, пострадавшим от пандемии COVID-19

Представитель Европейского союза по внешней политике и политике безпасности Жозеп Боррель заявил, что объединение направит 13 миллионов евро на поддержку россиян, уязвимых перед пандемией коронавируса.

Глава дипломатии ЕС прибыл в Москву с рабочим визитом в четверг, 4 февраля. В интервью агентству «Интерфакс» он рассказал, что на данный момент Евросоюз мобилизовал 38,5 миллиардов евро для помощи странам-партнерам во всем мире. Эти деньги предназначены для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей.

Финансирование также должно способствовать экономическому восстановлению государств и улучшению социальной защиты населения в условиях коронавирусного кризиса. Из этих днее для россиян предназначено 13 млн евро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боррель призывает страны ЕС к диалогу с Россией, поскольку она остается важным соседом и партнером объединения.