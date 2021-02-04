Глава дипломатии ЕС призвал к диалогу с Россией

Глава дипломатии ЕС призвал к диалогу с Россией
Фото: pixabay

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал страны-участницы объединения к диалогу с Москвой, как с важным политическим игроком и партнером.

По словам Борреля, Россия, несмотря ни на что, остается соседом и первостепенно важным партнером для ЕС, поэтому в Европе должны поддерживать диалог, «твердо озвучивая свои требования», приводит ТАСС высказывание политика в четверг, 4 февраля.

Глава дипломатии Евросоюза подчеркнул, что благодаря диалогу у объединения появится возможность оказывать влияние на вопрос, связанные с Сирией, Ливией, Нагорным Карабахом, Белоруссией или Украиной. В налаживании этого диалога и состоит цель визита Борреля в Москву.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соединенные Штаты готовят новые антироссийские санкции после объявления приговора Алексею Навальному.

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