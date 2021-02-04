Жителей Ленобласти предупредили о похолодании до -23 градусов

В Ленобласти ожидается резкое понижение температуры. В ближайшее время в регионе похолодает до -23 градусов.

Так, в пятницу, 5 февраля на территории области температура воздуха ночью снизится до -12…-17 градусов, при прояснениях местами похолодает до -21. На следующий день температура воздуха ночью составит -15…-20 градусов, местами столбик термометра опустится до минус 23.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в воскресенье, 7 февраля, температура воздуха ночью опустится до -12…-17 градусов, местами похолодает до -20. На дорогах ожидается гололедица.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу петербуржцев ожидает резкое похолодание.