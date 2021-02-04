«Белавиа» возобновляет полеты из Минска в Петербург

&#171;Белавиа&#187; возобновляет полеты из Минска в Петербург
Аэропорт Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов в Петербург с 12 февраля.

Воздушные судна из Минска будут летать в Петербург по пятницам. По этим же дням будут летать самолеты и в обратном направлении.

Как сообщила пресс-служба организации, также авиакомпания увеличит количество полетов по маршруту Минск — Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 23 марта «Белавиа» заявила о приостановлении полетов в Петербург. Причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая ситуация в стране.

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