В Москве арестовали француза за участие в незаконном митинге

Мужчина проведет под арестом семь суток.

Тимирязевский суд Москвы арестовал француза, которого задержали 2 февраля во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Мужчина проведет под арестом семь суток, о чем сообщает РИА Новости.

Известно, что француза могли принудить платить штраф в размере 20 тысяч рублей, но суд решил его арестовать. Гражданин Сирии при этом должен будет заплатить 15 тысяч рублей.

Напоминаем, что за последнее время россияне трижды выходили на незаконные митинги – 23 января, 31 января и 2 февраля. Таким образом они пытаются отстоять свободу Навального, которому заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В итоге задержаны сотни человек по всей стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сахарово арестованных на протестах смогли расселить из переполненных камер.