Серия ДТП поставила проспект Маршала Жукова в серьезную пробку

Серия ДТП поставила проспект Маршала Жукова в серьезную пробку
ДТП на на проспекте Маршала Жукова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Утром в пятницу, 5 февраля, петербургским автомобилистам лучше объезжать проспект Маршала Жукова стороной из-за нескольких аварий, мешающих движению.

Обо всем очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Первая авария на проспекте Маршала Жукова произошла около семи утра. Два автомобиля столкнулись перед проспектом Стачек в сторону Ленинского проспекта. ДТП заняло сразу две полосы движения.

Следом, на перекрестке с проспектом Маршала Казакова, неподалеку от первого ДТП, в аварию попали две машины.

ДТП на на проспекте Маршала Жукова. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

«Перед светофором в среднем ряду встал большегруз с таким же товарищем сзади. Очень сложно на Жукова поворачивать», — пишет петербуржец.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», петербуржцы стоят в плотной пробке на улице Маршала Жукова от Маршала Казакова до улицы Солдата Корзуна. Красным также выделены, Петергофское шоссе, проспект Стачек, улица Маршала Захарова, Ленинский проспект и улица Маршала Казакова.

Пробки на проспекте Маршала Жукова. Фото: скриншот «Яндекс. Карты»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу утром дороги Петербурга загружены на 6 баллов.

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