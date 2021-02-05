Каршеринг и маршрутка перегородили перекресток Кантемировской и Большого Сампсониевского

В Выборгском районе Петербурга столкнулись каршеринг и маршрутный автобус. Авария спровоцировала пробку.

Столкновение произошло утром в пятницу, 5 февраля, на пересечении Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машины стоят напротив друг друга, полностью перегородив дорогу. Серьезных повреждений у легковушки из «Делимобиля» и «ПАЗа» не видно. По словам очевидцев, на участке собралась крупная пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилиста госпитализировали после ДТП с маршруткой на Ленинградском шоссе.