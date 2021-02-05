Автомобилиста госпитализировали после ДТП с маршруткой на Ленинградском шоссе

Автомобилиста госпитализировали после ДТП с маршруткой на Ленинградском шоссе
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина.

Авария случилась в четверг, 4 февраля, на Ленинградском шоссе. С места происшествия, на полосу встречного движения выехал Mercedes, после чего столкнулся с маршруткой и оказался в кювете.

Как сообщил н78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, пассажиров в маршрутном автобусе не было. Пострадал водитель легкового авто, мужчину госпитализирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели доставали пострадавших из искореженной машины после ДТП у Юшково.

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Автомобилиста госпитализировали после ДТП с маршруткой на Ленинградском шоссе
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