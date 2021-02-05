Спасатели доставали пострадавших из искореженной машины после ДТП у Юшково

Спасатели доставали пострадавших из искореженной машины после ДТП у Юшково
Причины аварии выясняются. Фото: pixabay

В Волховском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. Спасателям пришлось извлекать пострадавших из искореженной машины.

Авария случилась в пятницу, 5 февраля. Сигнал о дорожном инциденте поступил дежурному спасательной части в 4:25. Очевидцы рассказали о ДТП у поселка Юшково.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на место происшествия оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новая Ладога: четыре сотрудника и одна машина спецтехники. С помощью специального оборудования пострадавших извлекли из транспорта, который был деформирован при аварии.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Грузино спасатели вытащили пострадавшего из раскареженного после ДТП авто.

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Спасатели доставали пострадавших из искореженной машины после ДТП у Юшково