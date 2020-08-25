В деревне Грузино спасатели вытащили пострадавшего из раскареженного после ДТП авто

В деревне Грузино спасатели вытащили пострадавшего из раскареженного после ДТП авто
Спасатели деблокировали пострадавшего из автомобиля. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП. На место оперативно прибыли спасатели.

Дорожный инцидент случился поздним вечером понедельника, 24 августа, в деревне Грузино. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 23:00.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к месту аварии оперативно прибыли восемь сотрудников. Они помогали ликвидировать последствия аварии, а также вытащили пострадавшего в ДТП из машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Народного Ополчения спасатели тушили полыхающую иномарку.

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