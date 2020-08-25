На Народного Ополчения полыхал Ford

В Красносельском районе Петербурга спасатели тушили легковой автомобиль. С огнем боролись пять сотрудников.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 25 августа, у дома №211 на проспекте Народного Ополчения. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 00:40. К полыхающей машине незамедлительно выехали огнеборцы на спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, машину марки Ford потушили за десять минут. У иномарки выгорел моторный отсек. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лужском районе спасатели вытащили пострадавшего из раскареженного авто.