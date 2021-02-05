Очевидцы сняли на видео полыхающие павильоны в Парголово

Сегодня утром в поселке Парголово, что на севере Петербурга, произошел пожар в торговых павильонах. Облако дыма от пожара видно за несколько километров.

Все произошло в пятницу утром, 5 февраля, на Выборгском шоссе, дом 401. Очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что возгорание началось в павильонах, расположенных рядом с супермаркетом «Пятерочка».

Петербуржцы поделились кадрами с места происшествия, на которых видно, что огонь охватил постройку по всей площади. На месте ЧП работают сотрудники МЧС. О пострадавших сообщений нет. Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели доставали пострадавших из искореженной машины после ДТП у Юшково.