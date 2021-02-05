Полиция обнаружила незаконную плантацию конопли в квартире в Петербурге

Подозреваемого в хранении и культивировании наркотиков задержали. Фото: pixabay

Подозреваемого в хранении и культивировании наркотиков задержали. Фото: pixabay

Сотрудники полиции Петербурга изъяли из незаконного оборота наркотические вещества, которые мужчина выращивал в своей квартире.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, оперативники провели обыски в квартире 33-летнего петербуржца. Оказалось, он выращивал у себя дома на Парфеновской, 9/1 26 кустов растений. Там же нашли оборудование, необходимое для поддержания оптимальной температуры, влажности и освещенности, а также весы и упаковку. Петербуржец хранил в квартире целый мешок, забитый растительным веществом.

Экспертиза показала, что это 1,5 килограмма конопли. Правоохранительные органы задержали подозреваемого и открыли уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на несанкционированном митинге задержали активиста-наркомана.