Полиция обнаружила незаконную плантацию конопли в квартире в Петербурге

Полиция обнаружила незаконную плантацию конопли в квартире в Петербурге
Подозреваемого в хранении и культивировании наркотиков задержали. Фото: pixabay

Сотрудники полиции Петербурга изъяли из незаконного оборота наркотические вещества, которые мужчина выращивал в своей квартире.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, оперативники провели обыски в квартире 33-летнего петербуржца. Оказалось, он выращивал у себя дома на Парфеновской, 9/1 26 кустов растений. Там же нашли оборудование, необходимое для поддержания оптимальной температуры, влажности и освещенности, а также весы и упаковку. Петербуржец хранил в квартире целый мешок, забитый растительным веществом.

Петербуржец вырастил 26 кустов конопли. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Экспертиза показала, что это 1,5 килограмма конопли. Правоохранительные органы задержали подозреваемого и открыли уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на несанкционированном митинге задержали активиста-наркомана.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
конопля наркотики новости СПб статья 228


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онанист напугал первокурсницу в петербургском метро
Фельдшера скорой помощи заподозрили в случайном убийстве пациента
Задержан петербуржец, разменивавший деньги «банка приколов» у ...
Пенсионер с Пражской улицы заплатил 106 тысяч рублей за ...
Пожар с полыхающих павильонов перекинулся на жилой дом на Выборгском шоссе
На коронавирус обследовали еще 26 тысяч жителей Петербурга
Охотник заплатил более 500 тыс. рублей за простреленную руку товарища в ...
Навального доставили в Бабушкинский суд по делу о клевете на ветерана