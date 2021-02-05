Пожар с полыхающих павильонов перекинулся на жилой дом на Выборгском шоссе

В Выборгском районе Петербурга сегодня утром произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в торговом павильоне и перекинулось на жилой дом.

Возгорание случилось около 8:25 утра в пятницу, 5 февраля, у дома №401 по Выборгскому шоссе. Пламя охватило торговый павильон на площади 30 «квадратов». Позже огонь распространился на кровлю жилого двухквартирного дома, стоящего рядом.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, кровля загорелась по всей площади. Из здания эвакуировали двух человек.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы поделились кадрами с места пожара на Выборгском шоссе. Видеозаписи опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».