В Кронштадте школьница вылетела на «ватрушке» в овраг

В Кронштадте школьница вылетела на &#171;ватрушке&#187; в овраг
Девочку госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кронштадтском районе Петербурга госпитализировали 10-летнюю девочку. Она получила травмы во время катания на «ватрушке».

Инцидент произошел в четверг, 4 февраля, у дома №1 Якорной площади. Девочка каталась на «ватрушке» и угодила в овраг, случившееся запечатлела камера видеонаблюдения.

Как сообщил 78.ru, школьницу госпитализировали в больницу им. Раухфуса. У пострадавшей диагностировали вывих плечевой кости и переохлаждение.

Сейчас выясняются обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о страшных последствиях неправильного катания на «ватрушках». Нередко спуск, что называется, с ветерком, оборачивается тяжелыми травмами.

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