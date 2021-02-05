В Кронштадте школьница вылетела на «ватрушке» в овраг

В Кронштадтском районе Петербурга госпитализировали 10-летнюю девочку. Она получила травмы во время катания на «ватрушке».

Инцидент произошел в четверг, 4 февраля, у дома №1 Якорной площади. Девочка каталась на «ватрушке» и угодила в овраг, случившееся запечатлела камера видеонаблюдения.

Как сообщил 78.ru, школьницу госпитализировали в больницу им. Раухфуса. У пострадавшей диагностировали вывих плечевой кости и переохлаждение.

Сейчас выясняются обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о страшных последствиях неправильного катания на «ватрушках». Нередко спуск, что называется, с ветерком, оборачивается тяжелыми травмами.