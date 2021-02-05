Торговые центры Петербурга лишились трети посетителей в январе

В первый месяц 2021 года посещаемость в петербургских торговых центрах упала на 29% по сравнению с январем прошлого года.

По данным консалтинговой компании Watcom Group, по сравнению с концом 2020 года снижение количества покупателей в торговых центрах Петербурга оказалось не столь значительным. Так, в начале этого года жители и гости города посещали ТЦ почти на 17% реже, чем в декабре.

При этом, как отмечают эксперты, в Северной столице начался процесс восстановления посещаемости торговых центров, чему поспособствовала массовая вакцинация от коронавируса и ослабление ряда ковид-ограничений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выручка баров выросла на треть после отмены части ограничений. В первую очередь, число транзакций продолжит расти в заведениях, которые работают по ночам.