Торговые центры Петербурга лишились трети посетителей в январе

Торговые центры Петербурга лишились трети посетителей в январе
В торговых центрах упала посещаемость. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В первый месяц 2021 года посещаемость в петербургских торговых центрах упала на 29% по сравнению с январем прошлого года.

По данным консалтинговой компании Watcom Group, по сравнению с концом 2020 года снижение количества покупателей в торговых центрах Петербурга оказалось не столь значительным. Так, в начале этого года жители и гости города посещали ТЦ почти на 17% реже, чем в декабре.

При этом, как отмечают эксперты, в Северной столице начался процесс восстановления посещаемости торговых центров, чему поспособствовала массовая вакцинация от коронавируса и ослабление ряда ковид-ограничений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выручка баров выросла на треть после отмены части ограничений. В первую очередь, число транзакций продолжит расти в заведениях, которые работают по ночам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб отмена ограничений посещаемость торговые центры


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Улицу Даля закроют до конца февраля из-за работ с канализацией
Спасатели эвакуировали рыбаков, чей снегоход провалился под лед в Ленобласти
На Морской Пехоты мужчину избил неизвестный для хищения электробритвы
Мать 10 детей и другие истории жертв COVID-19 в Петербурге, которые никого ...
Песков осудил любые незаконные акции в России
На петербургской дамбе частично перекрыли проезд
Си Цзиньпин в преддверии Праздника Весны инспектирует провинцию Гуйчжоу
В России может появится новый вид кредита