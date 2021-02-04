Выручка баров выросла на треть после отмены части ограничений

Рестораны, бары и кофейни, хотя и вернулись к работе, находятся в очень неустойчивом положении. Фото: pixabay.com

Рестораны, бары и кофейни, хотя и вернулись к работе, находятся в очень неустойчивом положении. Фото: pixabay.com

В первые дни после отмены части ограничений в работе баров, ночных клубов и кафе оборот заведений Петербурга вырос на 34 процента.

В столице России этот показатель составил 40 процентов, сообщили в пресс-службе эквайрингового сервиса ВТБ.

Руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек отметил, что в первую очередь, число транзакций продолжит расти в заведениях, которые работают по ночам, благодаря постепенному снятию части ограничений.

После снятия ограничений выручка петербургских баров выросла на 50 процентов.

С 30 января в Петербурге, согласно изменениям в постановление городского правительства, отменен ряд ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавируса. Так, все предприятия общественного питания, включая те, что расположены в торговых центрах, но за исключением фуд-кортов и фуд-прейсов, теперь могут работать не до 23:00, как было до этого, а круглосуточно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отличие от Северной столицы в Ленобласти кафе и рестораны с 23:00 до 6:00 продолжают работать лишь навынос или на доставку. А зажигать в ночных клубах или на дискотеках можно, но с 6:00 до 23:00.